近年來房市炒作頻繁，許多投機客和黑心房仲聯手，刻意挑選實價登錄行情資訊，引導屋主以低價出售房屋，或是引導買方以不合理的高價購屋，好賺取差價。有些投機客更把歪腦筋動到合約上，他們夥同黑心房仲利用「左手換右手」的方式，向銀行騙取高額貸款，再做後續利用；未來出售房屋時，還能再訂下更高價格賺取暴利！

這種嚴重損害居住正義的投機行徑，永慶房屋決不配合。永慶房屋的謝其宏經紀人就曾經遇過類似案例，他寧願放棄將近200萬元的業績，也堅決不配合投機客炒作行情。

永慶不賺黑心利潤 拒絕墊高房價

永慶房屋經紀人謝其宏分享，曾經有一名屋主親自到店裡委託他估價，謝其宏根據屋主提供的房屋資料和區域行情，評估屋主房屋的正常行情大約在3000萬元。屋主取得房價資訊後，便自行離去。過沒多久，屋主主動到門店向謝其宏經紀人說，他自己的一位朋友有意購買該房，並願意以3800萬元購入，但為了交易安全，希望能透過永慶房屋來完成交易。他們也願意付賣方4%、買方1%，共計5%將近200萬元的服務費。

謝其宏經紀人覺得很奇怪，才向屋主估完房價沒多久，屋主就自己找好有意購買房屋的買家，還來委託永慶房屋完成交易，可直接賺取將近200萬元的業績，怎麼會有這麼「順利」的事情？而且購屋的人是屋主的朋友，卻願意以將近27%的房價漲幅購買該房？由於情況實在太不正常，因此謝其宏委婉地向屋主說，永慶房屋很樂意為消費者服務，但是3800萬的價格實在嚴重偏離當地行情，對屋主的朋友也不甚公平。而且該房若以3800萬元出售，將帶動當地房價不正常的上漲，勢必損害其他消費者的權益，是不公平且不誠實的行為，因此永慶房屋想要婉謝這次的服務。

看上永慶誠實信譽 想要左手換右手取得高額房貸

屋主眼見謝其宏不願意，便改口說還是希望能透過永慶的代書幫忙辦手續，而且要使用永慶房屋的買賣合約書，他則願意付上兩倍的費用。這時謝其宏才恍然大悟，屋主是想要透過「左手換右手」的方式，從銀行貸出高額房貸，好做資金利用；此舉同時也能墊高房價，未來房屋出售時，能再訂下更高的價格來賺取暴利。

謝其宏說明，這名屋主之所以找上永慶房屋來完成「左手換右手」的交易，是因為永慶房屋買賣契約書上的成交價格從來不造假、可信度高，所以在銀行界的風評很好。透過永慶房屋買賣房屋，承辦房貸的銀行會採信合約上的成交價，也往往願意給出優惠的貸款成數。屋主正是看上這一點，才指名要找永慶房屋服務。謝其宏得知屋主的意圖之後，便堅決婉拒屋主「左手換右手」的虛假交易，屋主知道永慶絕不配合後才無奈離開。

選擇誠實房仲 民眾購售屋更有保障

謝其宏指出，以「誠實」為本的永慶房屋，帶給消費者的服務和保障，其實比消費者能想到的還要多更多。除了永慶房屋提供的「誠實房價報告書」和業界獨有的「真房價保證」等諸多透明服務和保障之外，民眾透過永慶房屋完成購售屋，向銀行申請房貸時，銀行也往往會採信合約上的成交價，民眾也更有機會獲得高成數的房貸，可以減輕自身的財務壓力。

「這些消費者所享受到的無形服務，都是永慶房屋創立30餘年，以誠實精神一點一滴經營而來。我們絕對不會因為一次的200萬的業績，就讓永慶房屋30年來的誠實信譽蒙羞！」謝其宏建議，有購售屋需求的民眾，務必選擇具誠信的房仲業者，不僅能從房仲手中獲得完整的成交行情，不至於遭到坑騙之外，對後續申請房貸也更有利。

永慶房屋本著「先誠實再成交」的精神，持續推出透明的服務與保障，保護消費者權益。永慶房屋2021年推出「真房價保證」，以具體賠償措施保護消費者不受到投機客的坑殺；2022年再推「短期交易熱點地圖」，讓消費者能夠更了解房市狀況，做出對自身最有利的購售屋決策。