「半島電視台」（Al Jazeera）2日報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體，前俄羅斯總統葉爾欽（Boris Yeltsin）的女婿尤馬謝夫（Valentin Yumashev），確實已在約1個月前自願辭去無支薪的克宮顧問職務。
「半島電視台」指出，尤馬謝夫在莫斯科決策圈中並不具備重要影響力，但他是普丁（Vladimir Putin）政府與葉爾欽時代現存的少數聯繫之一，而後者則是俄羅斯進行自由改革、對西方開放的時代。
「半島電視台」（Al Jazeera）2日報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體，前俄羅斯總統葉爾欽（Boris Yeltsin）的女婿尤馬謝夫（Valentin Yumashev），確實已在約1個月前自願辭去無支薪的克宮顧問職務。
「半島電視台」指出，尤馬謝夫在莫斯科決策圈中並不具備重要影響力，但他是普丁（Vladimir Putin）政府與葉爾欽時代現存的少數聯繫之一，而後者則是俄羅斯進行自由改革、對西方開放的時代。
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