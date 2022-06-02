左中有史以來最高齡畢業生88歲楊洪微阿嬤（右）與導師陳郁環（左）。（左中提供／曹明正高雄傳真）

今年高雄最年長的畢業生是左營高中進修部阿嬤楊洪微，70歲就讀國小補校，又因女兒的鼓勵，6年前跟外孫一起念國中，憑著「活到老、學到老」繼續攻讀高中，並在今年以88歲取得高中文憑，也是左中史上最高齡畢業生。

6年前，楊洪微阿嬤的先生過世，小女兒因捨不得讓她1個人生活，於是全家搬來跟她同住，當時外孫將就讀國中，這時若跟外孫一起就讀，也能同時畢業，於是在小女兒鼓勵下，楊洪微阿嬤報名了右昌國中補校，開始重拾書本念書。

楊洪微阿嬤的好學精神也在老師及同學鼓舞下進入左營高中進修部，儘管課程更艱深，對年近90歲的她來說格外吃力，但她刻苦學習，同學及師長也不厭其煩地教導，讓她以高齡88歲取得高中文憑，也一圓自己高中畢業夢想。

左中表示，楊洪微阿嬤個性閒不下來，畢業後仍藉著田事種菜當成是每日運動，賣菜依然是她的日常，不過對很多學弟妹來說，從楊洪微阿嬤身上，讓人再次見識到「活到老學到老」，想要學習永遠不嫌晚。