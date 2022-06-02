周興哲原訂在5月一連3天於台北小巨蛋開唱，但受到疫情影響延期，主辦單位2日宣布好消息，周興哲「Odyssey旅程」演唱會將在10月21、22、23日於小巨蛋開唱。周興哲為了慶祝演唱會重啟，推出新歌〈說太多〉，開心表示，希望大家會喜歡新歌，「期望疫情能趕快平息，大家都平安健康快樂。」

他提到，這首歌原先是演唱會主題曲，之前因為延期尚未公開，如今個唱、主題曲正好因演出重啟同時釋出，〈說太多〉由他創作詞、曲及製作，更是過去鮮少唱的EDM饒舌曲風，他在歌曲中自剖出道8年來內心自白，回憶這首歌是在去年三級警戒時的創作，「因為Lock Down整個人滿悶的，但突然有了靈感，想把內心的話說出來。」

周興哲回首剛出道時，自認是說滿多的，但常面臨被問及私人事情，他當時面臨回答與否，又希望保有誠實，導致自己會在一個尷尬的情緒上，他坦承曾是「說太少」的人，也覺得說的太少是種謙虛，「這是我的缺點、或許也是優點，重點是拿捏的藝術，怎麼樣說最剛好，這也是我出道8年來，一直來來回回在學習的功課。」周興哲「Odyssey旅程」小巨蛋演唱會門票將在7月2日下午1點於KKTIX及全家便利商店FamiPort重新開賣，屆時粉絲可持原票券依原座位入座，若不克前來者，將公告辦理全額退票即日起至6月15日止。