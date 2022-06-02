桃園市警察局長陳國進（中）預計6月7日提早退休，桃園市議會無黨團結聯盟送花致意。（賴佑維攝）

桃園市警察局長陳國進預計6月7日提早退休，將由警政委員許錫榮接任。陳國進2日參加桃園市議會定期會閉會，無黨聯盟黨團、國民黨團都送花給陳國進。他說，感謝議員支持，退休後將暫時休息，也期盼議員繼續支持警政。

從警41年的陳國進原本7月16日退休，考量年底大選，讓新任局長對選舉、治安有準備，他3月底就向桃園市長鄭文燦、警政署長陳家欽提出提早退休決定獲准。陳國進說，退休後將暫時休息，另可能台北住處、嘉義老家兩邊跑，有閒暇時間就務農。2日接受民代獻花，他也說，感謝議員支持，希望未來繼續支持、鞭策警政，讓桃園警察越來越好。

陳國進最讓員警印象深刻的是他積極對外尋求資源，並用在基層，藉此增加員警士氣，改善桃園治安。1名30多年資深警官說，如陳國進勤走基層，員警破下特殊案件，定會帶著主管親自頒獎，3年桃園市警察局長任內，頒發過紅包早已破千包，且獎金都是分配到第一線，鮮少有幹部領取，獎金數千至數萬不等，且有明定領取規則，相當公平。

1名所長說，陳國進賞罰分明，雖到所頒獎是獎勵，但也形成壓力，有時所長還會被分局長點名，「局長很久沒來了！」所長們彼此也會比較，為此更會繃緊神經。此外陳國進也設立關公獎獎勵刑事人員，不少刑警以拿到關公獎為榮。

陳國進1981年7月1日從警，曾任職保六總隊總隊長、屏東縣警局長、警政署保安組長、警政委員，在桃園市警察局長任內退休。至於許錫榮曾任桃園市警局大溪、龜山、八德、中壢、桃園，也曾任督察長、副局長。