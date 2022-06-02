對於兒童確診新冠肺炎如何預防併發腦炎？李秉穎醫師今坦言，「我也不知道有什麼辦法」，唯一的辦法就是「不要感染」。前民進黨立委郭正亮指出，李秉穎老實樹說了大實話，陳時中8字箴言就是「自主應變、趨吉避凶」，原來指揮中心就是這樣在防疫的！

據統計，目前國內12歲以下兒童重症累計29例，其中有15例腦炎，而重症死亡的12名個案中則有5名合併腦炎。

衛部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人李秉穎今接受廣播節目專訪時透露，自己沒有預估到的是，此次疫情中，兒童腦炎的發生率比例偏高。至於如何預防，李秉穎坦言「我也不知道有什麼辦法」，唯一的辦法就是「不要感染」。

郭正亮今（2）日在《新聞大白話》節目披露，陳時中在3月24日的說法是，專家會議決議的原因是，暫時不建議5到11歲兒童接種新冠疫苗，是考量國際上對該族群的接種研究未齊全，且國內兒童確診及重症案例少，若未來有新資料出爐，才會重啟討論。

郭正亮認為，他失去兩次機會，這是一次，國際上都在打了，兒童疫苗去年11月就出來了，很多國家是在2、3月開始打。第二次機會是蘇一鋒醫師在5月初提醒，香港有腦炎致死的個案，請指揮中心注意，指揮中心到5月15日才發現台灣出現病例，5月25日郭彥均留言。

郭正亮直言，各國施打兒童疫苗，指揮中心是基於研究未齊全、台灣案例不完整，所以沒有跟進，所以什麼都沒準備。至於默德納疫苗可以供小孩施打，郭正亮認為量不夠，5到11歲有99萬人。

郭強調，對各種情報的判斷都是錯的，所以快篩沒準備、治療用藥、兒童疫苗沒有大量購買，這都是事實。蘇一鋒醫師提醒香港有兒童有腦炎併發症，要不要注意一下？他顯然就不認為台灣會發生！結果就錯誤判斷，就是這樣，這是事實！

郭也提到，李秉穎老實樹說了大實話，說也沒有想到啊！如何防治小朋友腦炎？就是盡量不要感染！陳時中8字箴言就是「自主應變、趨吉避凶」，原來指揮中心就是這樣在防疫的！