端午佳節前，6月2日公布的單日中重症413人、死亡144人，讓人擔心連假後疫情是否會再度惡化。

防疫專家認為，單日中重症、死亡人數突然升高，只能反映前幾天確診高峰期，不代表之後死亡人數還會攀升。

新光醫院副院長洪子仁指出，根據日韓紐的新冠流行曲線，死亡高峰期會在確診高峰期後7到10天裡出現，持續一段時間，然後隨著確診人數下降，死亡高峰期也會過去。

據此推論，5月19日公布單日確診人數首次破9萬，至今約15天，因此才會出現單日死亡突然升高的現象。

由於台灣完整接種疫苗的比例已經超過八成，洪子仁指出，即使4月中旬至今暴增確診人數超過200萬，但目前的死亡率約在萬分之8左右，而去年5、6月疫情爆炸，短短兩個月死亡率曾暴升到萬分之400多，兩者相差50多倍，因此民眾不必過度驚慌。

在全國民眾高度關心兒童染疫議題時，洪子仁還是希望國人能同時關心老人染疫問題，針對65歲以上的高危險群，若有症狀，即使快篩陰，也應該立刻做PCR，以便早期發現、早期投藥，有效降低老年人的死亡率。

防疫學會理事長王任賢認為，目前專責病床還是足以收治中重症病人，關鍵是要理順就醫的程序，像基隆二歲童找不到專責病房，就是因為找錯對象，地方衛生局根本無權調動新冠專責病房；因此，出現中重症情況時，首先要找的是傳染病防治醫療網，因為所有新冠專責病房都掌握在這個醫療網的跨區指揮官手上。