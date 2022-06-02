以人世間不同情感為題，鋼琴家嚴俊傑鎖定師生情、愛情與友情，一天舉行3場獨奏會。這次演出都是新學曲目，力求突破。嚴俊傑也會在音樂會上朗念作曲家寫的情書，讓樂迷感受樂曲背後的弦外之音。

嚴俊傑接受中央社專訪時表示，其實他最初最想辦一場一天的音樂園遊會，「因為是端午連假，可以賣友情粽、愛情粽跟誠實豆沙包，但是疫情未歇，許多構想先暫緩。但在書信朗讀裡帶出樂曲背景，我相信大家都可以有所共鳴」。

嚴俊傑早上音樂會以莫札特、貝多芬與海頓音樂為主，傳達師生之情；下午音樂會主角是舒曼夫婦與布拉姆斯的愛情；晚上則是挑選舒曼與李斯特互相為對方所寫的樂曲，傳遞深刻友誼。

多年來演奏與教學，嚴俊傑大量累積曲目，閱讀作曲家的自傳與書信，對音樂有更多理解。他舉例像布拉姆斯深戀師母克拉拉‧舒曼，他曾在信中寫著：「我好幾次都想雙臂環抱妳，一切都是那麼自然。」

嚴俊傑說，他可以想像「就像是一個國二的布拉姆斯認識了碩一的克拉拉，克拉拉是當時的才女作曲家跟鋼琴家，就是布拉姆斯心中的女神。」

但在老師舒曼因為精神問題被關進精神病院之後，布拉姆斯成了舒曼家的一家之主，嚴俊傑說：「克拉拉懷著舒曼第8個孩子時，舒曼已經在精神病院，所以出生時還是布拉姆斯跟克拉拉一起取名。」這段三角戀從布拉姆斯晚年寫給克拉拉的信中說自己是舒曼家「最熟悉的外人」可想而知，終究沒有結果。

在「愛情」音樂會中，嚴俊傑選了舒曼與布拉姆斯分別向克拉拉訴衷情的兩首升F小調鋼琴奏鳴曲，以及克拉拉送給病中丈夫舒曼最後生日禮物的「舒曼主題變奏曲」，重現這段古典樂界最知名的戀情。

在「友情」音樂會中，嚴俊傑選了舒曼的C大調幻想曲，這首曲子雖然是舒曼為了支持好友李斯特推動的貝多芬紀念碑募款而創作，但每一顆音符都在講述他是如何深愛克拉拉；李斯特則在舒曼養病之時回贈了B小調鋼琴奏鳴曲，這兩首至今都成為鋼琴的經典名作，也是鋼琴大賽重要曲目。

「師生情」音樂會嚴俊傑則挑選海頓與貝多芬各自寫的E小調鋼琴奏鳴曲來詮釋這段師生情。嚴俊傑說，雖然貝多芬是不太受教的學生，但還是可以從貝多芬的樂曲中聽見海頓對其的影響。

嚴俊傑也選了貝多芬「無緣卻心儀」的老師莫札特2首C小調幻想曲作品K.475與K.457，「莫札特通常都給外人甜美純真的音樂，但這2首是他少見流露私人情感的鋼琴曲。」

嚴俊傑「一日三情」鋼琴獨奏會三部曲將於6月4日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：管中維）1110602