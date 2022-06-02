國民黨左楠區參選人白喬茵日前找來前台北市長郝龍斌站台。（柯宗緯攝）

國民黨高市前新苓議員黃紹庭表示，選舉不是只剩這半年，而是檢視過去3年多來的服務及政績，自己會全力固樁、監督市政。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市三民區議員童燕珍的強項為教育、藝術等領域，會爭取更多中間選民認同。（柯宗緯翻攝）

高雄市人口截至5月底統計，扣除原住民後，跌破270萬大關，推估年底有3個議員選區席次消長，三民、前新苓幾乎篤定少1席，左楠增1席。綜觀這3選區，綠營挾著高雄市長陳其邁連任優勢，以「N＋1」席提名策略提好提滿，藍營母雞尚未出爐，保守提名現任為主，但被視為兵家必爭之地的左楠則多提1席。

據統計，截至5月底，高雄市總人口數272萬4134人，扣除原住民約3.6萬人，總人口數僅剩約268萬人，因此衝擊議員席次。高市民政局解釋，主因受疫情影響，戶籍在國外遭除戶，但最終席次仍需由中選會計算公告。

高雄市議會原本66席，經「2減1增」後，席次降為65席。其中，三民區從8席變7席，共12人角逐。藍營現任有黃柏霖、曾俊傑、黃香菽、童燕珍4人，不提名新人，綠營現任鄭孟洳、康裕成、何權峰3人外，再多提回鍋的老將林武忠。

童燕珍認為，藍營現任4席在上屆總票數，可拿5席，但這次泛綠有8名參選人，加上年輕參選人多，恐吸收大量青年票源，因此更加不容掉以輕心；而她強項為教育、藝術等領域，會爭取更多中間選民認同。

三民區議員林于凱直言，過去小黨都在當選邊緣，少1席對於小黨來說壓力甚大；他盡量不做政治口水攻防，而是踏實提出政策訴求，像是主打年輕父母托育等需求、減輕青年購屋負擔等議題。

前金新興苓雅選區也從6席降為5席，藍營現任3席，黃紹庭、陳若翠及已故的高市議長許崑源，前兩人爭取連任外，許的女兒許采蓁則繼承父缽上陣。綠營現任郭建盟、黃文益外，再多提湯詠瑜。

值得一提的是，現任吳益政將以無黨，淡化政治色彩，是否瓜分藍營選票，有待觀察。黃紹庭認為，兄弟登山各自努力，吳為藍軍屬性，較拿不到綠營選票；選舉不是只剩這半年，而是檢視過去3年多來的服務及政績，自己會全力固樁、監督市政。

左楠因人口增加，多出的第9席，不分藍綠、小黨目前有14人積極搶攻。藍營現任4席外，再添新人白喬茵，清一色為娘子軍。綠營現任李雅慧、李柏毅、黃文志外，再提黃偵琳。另無黨現任有陳善慧，無黨劉宥廷、時代力量鄭侑青、民眾黨莊貽量、基進陳子瑜爭相廝殺。

白喬茵表示，每位議員各有擅長領域，吸引到不同類型選民，因此國民黨高市黨部策略是希望藉此將版圖極大化。她從外地嫁到高雄，跟很多人一樣是高雄新市民，未來會特別著重孩子健康和年輕家庭的需求，希望可以成為新世代的代言人。