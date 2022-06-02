味全龍拿莫・伊漾前役敲出本季第3轟，已追平去年全壘打數，今年他為自己設下幾個目標，他說，提高擊球率已經達成，接下來就是「10轟、10盜」的目標，他笑著說：「我前一場跑出本季首盜，現在還差7轟、9盜。」

拿莫・伊漾去年整季出賽77場敲出3轟，今年出賽19場就已追平去年成績，長打率更是從3成進步到現在的5成88，他表示，今年給自己第一個目標就是提高擊球率，「現在有達到揮空率降低，算是有達到第一個目標。」

去年拿莫・伊漾200打數吞下70次三振，今年51打數僅被K掉12次，長打率跟去年相比也明顯進步，拿莫・伊漾卻說自己並沒有刻意追求長打，「只要能確實擊球，打到球後力量釋放出來，自然就會形成長打。」

拿莫・伊漾透露，自己在春訓時「實驗」到的打擊動作很適合自己，他透露就是效法勇士隊猛將小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）的打擊動作，「以前我打擊很忙，晃動動作很多，今年變得很『安靜』，上場打擊時讓自己變得很簡單。」

龍隊陣中今年加入聯盟全壘打王林智勝，隊上還有重炮捕手吉力吉撈・鞏冠，不過拿莫・伊漾不會特別與隊友聊打擊方式，「交流的話自己反而可能會亂掉，比較常聽的是心態方面，還有怎麼適應投手、臨場反應，他們都跟我說很正面的話。」

拿莫・伊漾笑著說：「他們知道我有設下10轟、10盜的目標，那天跑出第一次盜壘，他們就說：『只差9次囉！』也會說：『你其實只差大谷翔平8支而已。』為我增加信心。」