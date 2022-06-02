去年7月國防大學實施網路遠距離視訊線上課程，課程期間有一對男女在住處「嘿咻」，其筆電視訊虛擬背景設定不當，整個「嘿咻」過程全在960多名同學面前上演，其中有3名理工學院學生翻拍影片、擷圖供其他人觀賞，台中地院依散布猥褻影像罪、散布猥褻圖片罪，各判處拘役40、40日與10日，可上訴。

依據判決書記載，郭姓男子、賴姓男子與鄭姓男子皆為國防大學理工學院學生（尚不具現役軍人身分），國防大學於去年7月中旬上午實施網路遠距視訊「作戰間通信系統操作保養與運用」線上課程，整堂課程約有960人，此3人分別在台中、台南以及屏東住家使用筆電上網上課。

由於課堂中有一對男女在下課時間於住處「嘿咻」，由於這對男女視訊虛擬背景設定不當，導致整個嘿咻過程都被鏡頭網路傳送至課程平台，郭男發現後使用筆電錄影約2分鐘，賴男是用手機錄影約10秒鐘，鄭男則是用筆電擷圖4張照片，在各自上傳至與其他同學組成的Line群組內，供他人一同觀賞，但郭男等3人數分鐘後感覺不妥，各自將上傳的影片及擷圖收回刪除；郭男等3人經國防大學委託國防部最高軍事法庭內部調查後，已於去年8月上旬主動前往桃園憲兵隊自首。

郭男等3人於偵訊中坦承有翻錄、截圖動作，但辯稱無散布猥褻影像犯意，傳至Line群組是「要跟大家講有這件事，看要怎麼處理」、「覺得這件事情很誇張，看要不要跟學校反應」，並且傳出去之後，3、5分鐘後就把相關影片、照片收回，檢察官依妨害風化罪嫌將3人提起公訴。

臺中地方法院法官審酌郭男3人年紀尚輕，並無前科，素行良好，因一時思慮未周而上傳影像、擷圖，但發現此行為不當，立即將Line群組內的影片、擷圖收回，犯後也坦承所為，分別依散布猥褻影像罪、散布猥褻圖片罪，各判處拘役40、40日與10日，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日，可上訴。