直播主連千毅前(31日)爆出網紅鳳梨（吳泓逸）黑歷史，稱鳳梨過去曾「冒充檢察官詐騙高雄阿嬤47萬」；對此，鳳梨當天就大方承認「是事實」；他今(2日)再度發文表示，對案件「該面對的刑期已經面對」，回歸社會後他都有在從事公益活動，盡可能給自己還有社會交代。

面對連千毅挖出的黑歷史，鳳梨前日大方承認「是事實」，他說：「想藉由這個機會勸勸時下年輕人，我以前就是不愛唸書，整天跟一些朋友瞎攪和，然後做一些我現在口中的『阿四』的行為，所以我才會鋃鐺入獄」，提醒大家千萬不要去當車手跟小蜜蜂，會被關很久。

鳳梨今(2日)再度發文附上拜土地公的照片，說：「我從以前就一直都很坦然講過自己過去曾經怎樣怎樣，也不曾刻意去迴避或是隱藏什麼，我不太明白把十幾年前的事情拿出來冷飯熱炒的用意在哪裡」；他看了留言有好的也有不好的，覺得其實都無所謂，沒有絕對的對與錯。

鳳梨表示能做的就是給自己交代，也盡可能藉由從事公益給社會交代。（圖／取自鳳梨臉書）

但回應有人說「你以前那麼爛，自以為關完就好了喔？」他解釋：「犯錯服刑，那是國家的法律制裁，本來就必須承擔，至於後續自己內心裡的譴責，則是要透過自己的行動去表達，所以我出獄後這些年盡可能都在從事公益活動，希望能為自己過往給社會添亂的行為彌補一下」。

鳳梨最後表示：「我想說的很簡單，該面對的刑期，我已經面對了，回歸社會後對於自己的責任也持續在維持，我的人生我自己負責，我能做的就是給自己交代，也盡可能給社會交代，僅此而已」；粉絲們回應：「人都有過去！重點是如何改過！重新出發！迎向未來！然後帶給社會什麼樣的回饋！你勇於承擔！真男人」、「只有過不去的人才會一直活在過去」、「誰沒有過去，現在好好做人就贏一堆2486了」。