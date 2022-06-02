原本將在月底上演的金寶經營權之爭，在今(2)日因一份雙方署名的共同聲明落幕，聲明中除了肯定董座許勝雄重視股東權益與公司治理，也對前總經理過去對金寶及泰金寶營收與營運績效的肯定，並表示近期造成的紛擾皆多因為欠缺溝通導致，雙方以員工及股東的利益為前提之下誠意溝通，消弭誤會，也願意為社會帶來正向的力量，因此特此共同聲明雙方以善意對這場紛爭劃下休止符。

今年金寶翁婿之爭頻傳，董座許勝雄與前總經理沈軾榮雙方不只在媒體上互相交鋒，爭議也延燒至法院，前總經理甚至提出十席董事名單，公司派也相應提出十一席應戰，原本外界以為本月底將金寶股東會將上演的經營權之戰，在今(2)日一則雙方共同聲明後落幕。

過去媒體報導沈軾榮在擔任金寶總經理任內，將金寶打造成東南亞王，佈局全球，爭取許多國際客戶，如惠普、Dyson..等，不只讓金寶業績成長三倍，也奠定金寶代工之王的基礎。而今日董座許勝雄也透過聲明稿肯定前總經理沈軾榮任職金寶總經理期間，戮力從公，兢兢業業，竭盡心力，也大幅提升金寶電子及泰金寶科技股份有限公司營收及營運績效，積極帶領公司轉型升級的鉅大貢獻。

前些日子許勝雄雖然在媒體專訪時表示沈軾榮是因為個人婚姻問題觸犯他的『天條』，才會讓沈離開金寶，沈軾榮陣營的股東也以公司治理的問題質疑，但今天的共同聲明表示，『近期以來諸多的紛擾，相信都是過去欠缺溝通及誤會所致，目前許勝雄及沈軾榮經誠信善意溝通，已經消除彼此之誤解，雙方也祝福沈軾榮未來人生與事業能有另一片榮光』，此份聲明除了宣示經營權之爭落幕外，也算是透過聲明還給沈軾榮一個清白。