端午節至，旗山區由社區志工150多人製作的聯合認養愛心粽今年邁入第16年，未受到疫情及物價上漲影響愛心，今年更有凝愛關懷弱勢協會20多名新住民姊妹首次加入愛心行列，希望以實際行動回饋社會，讓弱勢家庭及獨居老人在端午佳節、疫情嚴峻之際，仍然能夠感受到社會溫暖。

旗山廣福、中正、永和社區及凝愛關懷弱勢協會超過150名志工，在慈善團體及善心人士協助捐贈物資下，盡一份心力齊聚包端午節肉粽，即便物價每年上漲，志工媽媽仍堅持用南部粽特有月桃葉，以真材實料及好手藝做出傳統古早味肉粽，每年端午佳節時刻，帶給社區獨居長者及弱勢家庭無限溫暖。

今年度預計完成4200顆粽子，透過里長等方式發放700戶以上低收入戶、中低收入戶及獨居長者等，今年首次加入包粽行列的凝愛關懷弱勢協會20多名新住民姊妹表示，嫁入台灣受到許多人幫助，希望藉此盡一份心力，幫助他人回饋社會。

此外，今年受到新冠肺炎疫情影響，許多大專校院紛紛實施遠距教學到期末，但有許多境外學生留在學校宿舍，義守大學為了讓離鄉背景的學子感受端午佳節的溫暖，特別準備200顆傳統肉粽和160顆水晶粽，並配合防疫政策，將粽子於定點發放送給境外學生，不少境外學生都是在台灣首次歡慶端午節，除了對節慶好奇外，也因為學校用心準備覺得幸福滿滿。

就讀華語文中心，來自秘魯的顏安妮第一次吃到肉粽，她說口味跟肉包很像，覺得非常好吃，國際企業經營學系印尼籍的黃書文說，印尼也有肉粽，但台灣的口味比較清淡，學校舉辦端午節活動，的確讓2年沒有回家的他，在校園就有家的感覺。