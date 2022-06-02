金寶經營權之爭越演越烈之際，在6日許勝雄及沈軾榮發表共同聲明下，產生大逆轉之結局，在共同聲明內容中，不但表達許勝雄董事長對金寶公司經營投入心血之努力，亦對沈軾榮在金寶公司總經理任內，於提升經營績效及協助轉型之貢獻。在共同聲明中，亦強調經過善意溝通，已化解雙方誤解，沈軾榮希望金寶公司在許勝雄董事長帶領下，邁上更高一層樓，許勝雄亦祝福沈軾榮能另創新局，此共同聲明同時宣告金寶經營權爭議正式劃下休止符。

沈軾榮過去曾擔任金寶公司總經理職務長達12年，後於2020年經媒體報導因婚變辭去總經理職務，並逐漸淡出金寶公司經營，惟今年金寶公司董事全面改選之際，沈軾榮提出10席董事名單，並對金寶公司近二年的公司治理事件提出改善建議，投下金寶董事席次爭奪戰之震撼彈，近二個月來，沈軾榮陣營對金寶之公司治理過程提出許多質疑，同時引發小股東對金寶部分交易提出疑義，許勝雄陣營亦對沈軾榮提出偽造文書及妨害營業秘密等訴訟反擊，但隨此共同聲明，雙方一反過去態度，肯定對方貢獻外，亦宣告相關法律爭議結束，同時沈軾榮也願意繼續支持許勝雄帶領下之金寶，金寶經營權大勢底定。

近兩個月的紛擾，以此戲劇化之方式落幕，除了雙方陣營願意放下歧見坐下來溝通外，雙方願意將金寶股東及員工利益放在首位就事論事，屏除不必要之雜音亦很重要，這事件當中，據了解有兩名沉默但關鍵的角色，一是沈軾榮的前妻暨許勝雄的大女兒，一是金寶前行銷長潘修玉，2020年沈軾榮媒體傳出沈軾榮因婚變辭任總經理職務迄今，沈軾榮前妻並未對這場婚變提出任何惡言，另一方面，潘修玉雖被媒體不斷影射為婚變主因，仍然堅守職務，於2020年至2022年對金寶公司業務面繼續貢獻所長，直至經營權紛擾發生為避免模糊焦點而離職，這兩名沉默但關鍵的人物，讓後續爭議可以產生和解大結局，可說是隱形功臣。

金寶公司近期搭上低軌衛星供應鏈熱門話題，隨著經營權之爭，經過雙方以智慧化解爭端而提前落幕，不確定因素消失，且促成金寶公司後續經營在公司治理上之強化，加上轉型升級後的營收成長，金寶公司員工及股東應是這場爭議的最大贏家。