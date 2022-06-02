戰後台灣原住民音樂研究先驅、民歌採集運動成員林信來Calaw Mayaw教授5月31日辭世，享壽86歲。文化部長李永得聞訊深感不捨，文化部也將頒發褒揚狀予以表揚。

文化部今天發布新聞稿表示，Calaw Mayaw教授是1960年代最大規模的民歌採集運動成員之一，長期投入台灣族群音樂歌謠採集與研究，將自身承載的文化記憶流傳於世，對於台灣音樂史貢獻卓著。

Calaw Mayaw教授為花蓮玉里阿美族人，國立台東大學音樂學系副教授，1967年加入許常惠、史惟亮所推動的民歌採集運動，是這場民歌採集少數的原住民成員，深入阿美族70多個村落採集音樂，其後畢生投入原住民歌謠調查及研究工作。

Calaw Mayaw教授持續發表各項重要著述，為台灣原住民音樂研究奠定基石，他1960至1980年代的研究成果曾榮獲1981年「中山學術文藝獎（文藝理論組）」，1982年所出版的「阿美族民謠謠詞研究」，將千首古調彙整成2百多首阿美族Pangcah歌謠的採譜與歌詞翻譯，為戰後台灣原住民音樂研究的先驅之作。

其他重要著作還包括1985年出版的「台灣卑南族及其民謠曲調研究」，1987年出版的「南王聚落之音樂」以及1988年出版的「宜灣阿美族豐年祭歌謠」等。

2021年，Calaw Mayaw教授與女兒、也是第51屆金鐘獎教育文化節目主持人獎得主阿洛．卡力亭．巴奇辣共同出版「那個用歌說故事的人」，以族人觀點將阿美族的歌謠史介紹給世人。

阿洛說，「父親是一位很會用歌聲說故事的人，將阿美族人生活哲學透過歌謠傳唱，呈現最自然的人文樣貌。」

文化部表示，Calaw Mayaw教授長期進行台灣族群音樂的調查與研究，致力台灣原住民音樂傳承，在原住民音樂尚未受到重視的年代，將來自土地和生活的旋律保存下來，豐富台灣音樂內涵，足為後世典範。

文化部也會延續教授精神，持續推動重建台灣音樂史工程，支持族群音樂的採集、研究及推廣，永續傳承台灣音樂文化。（編輯：陳仁華）1110602