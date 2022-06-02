搶救業績，飯店餐廳以新型態用餐模式拚下去，台北寒舍艾美酒店打出「自助餐加碼位上頂級單點料理，單點餐廳變身吃到飽餐廳」，將館內2家餐廳的供餐模式升級。米其林餐盤推薦餐廳「寒舍食譜」打破原本單點的供餐形式，延續今年推出平日午餐能將港點吃到飽的「饗粵豐食」活動，即日起加開平日晚餐時段，以高規格的位上服務提供單點料理吃到飽，3人以上同行用餐，午餐每位999元起，晚餐每位1299元起（服務費另計）。

除了可無限暢享以日本干貝與和牛入饌的「北海道干貝燒賣」、「和牛潤腸粉」、老饕最愛的「臘味蘿蔔糕」、「寒舍蝦餃皇」、「鮮蝦春捲」、「鮮蝦腐皮捲」等多款點心外，還加碼獻上每人1份的粵菜料理、湯品、主食及水果；其中每人1份的粵菜料理，午餐提供「燒味拼盤」一次品嘗油雞與叉燒，晚餐則大器祭出「石澳梅菜蒜蓉蒸龍蝦半隻」。此外，提供四款可以優惠價每碗120元+10%加購的甜湯，包含「楊枝甘露蜜」、「生磨蛋白杏仁茶」、「陳皮紅豆沙」與「養生堅果核桃露」。

台北寒舍艾美酒店寒舍食譜的「饗粵豐食」讓饕客一價暢享港點；圖為鮮蝦腐皮捲。（台北寒舍艾美酒店提供）

人氣自助餐廳「探索廚房」則多增設熱食餐檯為客加菜，晚餐時段特別設置可現點單人份直送上桌的熱食餐檯，打造肯瓊奶油烤龍蝦半隻、避風塘沙公、威靈頓牛排等10道頂級海陸料理，除了龍蝦只能拿一次，其他都可無限吃，由專人直接送達餐桌享用，晚餐價格每位1690元起+10%。

探索廚房的肯瓊奶油烤龍蝦半隻。（台北寒舍艾美酒店提供）

此外，餐廳特別回饋持有餐券的消費者，凡於6月份的每週一至週四晚餐餐期，3人同行只要出示2張「探索廚房平日自助午晚餐券」，立即享1人免費用餐。