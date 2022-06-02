台中市1對夫妻育有1女，2人在5年前簽下婚姻協議書，男方除承諾不與前妻聯繫、不外遇，也不對妻兒有任何肢體或言語方面暴力情形，違約將賠償一半房產或等值3000萬元現金，幸福不如預期，男方卻因細故毆打妻子，女方要求履約提告，一審駁回，二審判決男方履約，必須給付1000萬元，可上訴。

判決書指出，該對夫妻婚後育有1女，為證明愛情堅若磐石，男方於2017年曾簽下婚姻協議書，卻經不起考驗，雙方在2018年底協議離婚，女方認為，男方於2017年父親節，曾持吹風機暴打她並恐嚇「信不信我10拳把你跟女兒打死在這，也沒人知道」，2人簽下離婚協議書，經美國法庭核發緊急保護令。

判決書指出，雙方婚姻協議書內容包括，不聯繫前妻，不婚外情、曖昧、外遇、感情欺騙等行為，也不能對再婚妻子及年幼女兒有任何肢體、言語暴力，若有再犯，雙方直接離婚，女兒監護權歸女方，給付每月5萬元贍養費，毀約的賠償費用是1棟房產產權一半，或3000萬元等值現金。

雙方爭執一怒告上法院，台中地方法院一審審理時，女方訴請毀約賠償1000萬元，經二審上訴時有請求500萬元，後來又聲明請求1000萬元。

台中高分院認為，雙方婚姻協議書，無違反善良風俗，而且根據協議內容，確實男方因有暴力行為，已違反當初雙方約定的協議，已構成履約條件，男方需付給女方1000萬元，全案可上訴。