中央銀行標售1,400億元364天期定存單，得標加權平均利率1.112％，飆上歷史新高，較上月的1.006％，大幅上揚10.6個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

根據央行公布的364天期定存單標售結果，吸引2,649.75億元資金進場搶標，投標金額1.89倍，回到長期平均水準，得標比率也是一般水準的52.84％，得標加權平均利率則是續衝高。銀行主管認為，因市場預期16日央行將再跟進聯準會（Fed）升息，投標資金極度保守的結果。

本期也是央行調降標售金額後首次標售，從原本每期1,700億元降至1,400億元，主要考量今年朝向緊縮，因應季節性短期資金需求增加，進場調節市場流動性。

央行是在2010年4月開始標售364天期定存單，提供銀行過剩資金去化管道，標售金額1,000億元。2014年2月提高到1,200億元，2015年3月再增至1,300億元、同年6月二度上調為1,500億元，及2016年2月加碼為1,600億元，2017年5月又提高至1,700億元，本月則是首度調降。