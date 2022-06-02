央行配合「電子支付機構管理條例」將於7月1日修正施行，原電子票證用語修正為「儲值卡」，並參酌準備金實務作業需要，預告修正「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」部分條文。

央行表示，這次共計修正8條，一是配合「電子支付機構管理條例」修正，將「電子票證」一詞修正為「儲值卡」。其次是明定基層金融機構收受定期性存款，依央行規定條件轉存農業行庫，並報送相關報表者，免提準備金。再者為增訂受託收管機構對準備金提存不足者追收利息，為央行委託事項，並由該受託收管機構收妥後繳交央行。

其四明定金融機構撥存於央行業務局「跨行業務結算擔保專戶」，或受託收管機構同性質專戶的存款，得抵充實際準備金的最高額度，為當期應提存準備金的一定比率，由央行公告。

五是純網路銀行及部分傳統銀行的網路銀行業務，均為24小時營運，全年無休，且每日進行結帳作業，為應實務需求，增訂金融機構如每日進行結帳作業者，得向央行申請以每日帳列餘額申報準備金。最後是配合實務作業的文字修正。

央行說明，針對這次修正，將刊登於行政院公報及央行網站，各界如有任何意見，可在公告次日起的60日內，即8月1日以前，向央行業務局洽詢。