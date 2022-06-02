國民黨花蓮縣黨部年底地方基層選舉領表登記作業今天截止，花蓮市將以專案辦理，而玉里鎮及卓溪鄉均有3人領表登記，競爭最為激烈，豐濱鄉則無人登記。縣黨部表示，登記名單經縣黨部資格審查暨提名委員會通過後，30日前將提報中央核定。

國民黨花蓮黨部下屆議員暨鄉鎮長選舉候選人領表登記作業5月31日、6月1日開放領表，6月1日、2日登記，今下午截止，縣議員部分有33人完成領表，32人完成登記，據悉為黨內現任議員蔡依靜領表未登記；鄉長部分，則有19人完成領表登記。

縣黨部今公告登記名單，鄉鎮市長部分，花蓮市長提名作業採專案辦理，其餘鄉鎮依完成登記順序，分別為，新城鄉何禮臺；秀林鄉王玫瑰、許賢美；吉安鄉游淑貞；壽豐鄉曾淑懿、陳進和；鳳林鎮盧新榮、陳威誠；萬榮鄉古明光、梁光明；光復鄉林清水；瑞穗鄉陳廖安；玉里鎮龔文俊、潘月霞、黃玲蘭；富里鄉陳榮聰；卓溪鄉田桂花、督溪．嗨岱、蘇忠亮；豐濱鄉無人登記。

縣議員部分，第一選區洪士閔、謝國榮、蔡翼鍾、韓林梅、徐子芳；第二選區邱光明、鄭寶秀；

第三選區張峻、徐雪玉、張正治、林品仰、黃馨、蔡文隆、吳建志；第四選區詹金富、張珉芝、林宗正、鍾素政；第五選區陳進德、督固．撒耘、李正文、周駿宥；第六選區林正福、賴國祥；第七選區陳德仁、陳建忠、林玉芬；第八選區連一龍、程美蓮；第九選區吳香蘭，第十選區：金淑敏、高小成。

雖然黨內現任市長魏嘉賢弟弟魏嘉彥、前副議長林連明之子林宗昆及吳東昇先前均表態競逐花蓮市長，不過近日卻傳出吳、林原本登記選議員，遭黨部要求選市長；對此，黨部主委張逸華表示，市長採專案辦理，等這波鄉鎮市長和縣議員提名作業完成才會展開，2人可能不了解而造成後續重覆登記，經說明後，2人均以市長提名為主。

張逸華表示，登記名單將交送縣黨部將交給縣黨部資格審查暨提名委員會，依相關規定進行資格審查，各鄉鎮長及縣議員提名方式有徵召、提名、報准、報備、開放等不同方式，會視選情發展，分階段進行提名，彈性因應多變的選情，盼求得國民黨最大當選席次。