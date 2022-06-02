新北市鶯歌因過往盛產窯土，陶瓷製造工業發達，不僅有民生、建築陶瓷，也有藝術、精密陶藝，因此鶯歌也成為全台灣最大的陶瓷產品輸出地。台北海洋科技大學近期也與鶯歌工商簽訂合作備忘錄（MOU），希望透過大學社會實踐計畫專案協助鶯歌地方創生，並借助鶯歌工商專業科系實力，將地方產業、觀光、餐飲等項目更上一層樓。

台北海洋科技大學校長林俊彥表示，海洋科大現今擁有「海洋事業」、「樂活民生」與「創新設計」等三大多元主軸，這次與鶯歌工商及鶯歌區公所合作，希望可以整合鶯歌與鄰近的三峽、土城與樹林等城鄉特色，發揮不同面向的發展，讓科大端學生可以在地方實作，並帶領鶯歌工商學生增進與業界接軌的實習機會。

林俊彥說，簽訂MOU後將進行產、官、學的結合，透過人才培育、在地連結，讓大學生了解地方發展脈絡，理解地方問題，提出可能的創新、解決對策，並藉由跨科系、領域、校區的力量，結合地方政府和產業資源增進在地認同。

鶯歌區長施明慧表示，希望這次合作可以引進技高與科大端的專業資源，幫助鶯歌帶來更多想法、合作契機，鶯歌是新北市美學重點之一，未來除了有三鶯線，新北市立美術館也將落成，為鶯歌帶來不同氣象，希望在地學校的跨校合作，也能為地方帶來觀光、文創等合作機會。

鶯歌工商校長顏龍源表示，學校近年獲得教育局創新教育加速器、頂尖群科以及大聯盟計畫的補助積極與地方連結發揮索償，與台北海洋科大簽訂MOU後，除了可以共享學習資源，也能透過科大端的專業與協助，讓各項計畫能再創亮點，讓學校、地方文化創生再邁進，也促使地方觀光能發光發熱。