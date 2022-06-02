台鐵表示，宜蘭線龜山至大里段因今天午後瞬間豪雨、大雨，一度出現附近的土石流流到軌道上，影響通行，經工務人員清除後，晚間6時11分已恢復雙線正常通行。

台鐵宜蘭運務段表示，下午2時40分獲報，宜蘭線龜山至大里間因瞬間豪雨、大雨，導致附近的土石流到軌道上，並有積水情況，一度影響雙線通行。經初步清理後，先採東正線單線雙向通行，行車時間有延誤。

宜蘭運務段指出，西正線因影響較嚴重，經工務人員及機具到場搶修排除後，晚間6時11分已恢復雙線正常通行。這起事件，共計影響20列次、410分、旅客約3320人。

宜蘭警方表示，省道台2線127公里南下路段（頭城北關海潮公園附近），因午後瞬間大雨，導致當地積水阻斷路面，水深約到腳踝處，獲報後立即派遣員警前往現場交通管制，並通知工務單位到場清理。

頭城鎮大溪里長藍五富告訴中央社記者，濱海路5段道路下午因大雨排水不及，雨水直接灌進一間食品加工廠，水深到腳踝處，積水晚間才會慢慢消退。

頭城鎮合興里長黃惠美表示，濱海路4段也因民宅後方山坡排水不及，發生3間民宅淹水情況，水深到腳踝處。（編輯：方沛清）1110602