疫情居高不下，但有老闆卻在這時候帶員工去旅遊，就有男子在臉書分享路過店家拍下的照片；照片中有張紅紙公告，老闆因為中了539四星，因此店休4天，老闆招待員工去旅遊，此公告也讓原PO直呼「這老闆也太好，不知是真是假」；但許多網友歪樓表示「應該是無敵星星獎吧」，甚至有網友認為老闆中的是「地下539」才有可能。

一名男子在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文，他表示路過某店家，門外貼著1張紅紙公告，男子也拍下此公告照片；從照片可見，其店家公告寫著「狂賀！老闆中539四星，招待員工旅遊，5/31至6/3，店休四天，6/4正常營業」，原PO也讚嘆「這老闆也太好，不知是真是假」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「現在這個時機，如果看到貼這樣的紅紙，我都認為是店裡有人確診」、「應該是家有囍事7天+3天」、「四個確診的概念」、「是中獎了無誤」、「應該是無敵星星獎吧」、「確診的機會比較高」、「在這種非常時期的狀況下，怎麼有一種此地無銀300兩的感覺」、「上次有一家員工旅遊後就沒開過了」。

另外也有網友討論這位老闆中「台彩539」四星獎「可以帶員工去旅遊？」，「台彩539」頭獎可得800萬元，但貳獎(四星)僅有2萬元，再扣掉百分之二十，只剩1萬6千元，因此有網友表示若是「地下539」，獎金可能有75萬至80萬元，才有機會招待員工去旅遊。