資深媒體人、名嘴狄志為經常在粉專分享生活日常，近期他講述一名朋友經歷，每個月繳交9萬元薪水給老婆，未料老婆卻投資股票、期貨失利，賠了超過1000萬，房子也已經三胎貸款，無力償還債務的情況下，老婆還提出「要他去賣肝跟腎」。

狄志為今（2日）在臉書發文，近期一名十多年沒聯絡的朋友與他聯繫，劈頭就問「有沒有認識賣器官的管道」。

這名朋友是一名中階主管，月薪約8、9萬，對老婆十分溫柔，也會幫忙打理家務，賺的薪水也全給老婆，再向對方拿零用錢。狄志為說，他不認識朋友的老婆，只聽聞年紀小不少，長得很漂亮。

狄志為續指，朋友有一天突然發現銀行催繳，才得知老婆投資期貨跟股票賠了1000多萬，房子也已經三胎，再繳不出貸款就會被銀行查封。然而，借遍所有管道，還差數百萬，「老婆居然對他提出要他去賣肝跟腎，還要他去想辦法問問看有沒有管道」。

因此朋友開口詢問他，但讓他納悶的是，分明是老婆闖禍，為何是朋友要扛下重擔？對方則稱實在太愛老婆，捨不得讓老婆受苦，外加有小孩，也不想離婚，才做出此決定，只是欠缺管道無法執行。

狄志為認為，這並不是愛的表現，而是急病亂投醫，只會讓事情更複雜。但他也為此十分糾結，「真的無法叫他正能量，想勸他千萬不要做這種事，又覺得這是人家的事，我不應該干涉」，他也向網友詢問，是否有什麼好的建議？

文章曝光，底下留言一番熱議，「他對老婆這種不是愛已是病態，人只能救急不救窮」、「一條路，保住自己的命，離婚」、「竟然不是要離婚，而是要賣肝腎，太無言了」、「大難題，您的朋友自身的觀念不改變，什麼都無解」、「支持他不要做蠢事，健康的身體才可以賺更多錢」。