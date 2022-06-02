聯結車撞擊中央分隔島後，該車橫在中清路上，造成中清路大塞車。（民眾提供）

「行船走馬七分險！」台中市52歲的林姓男子，今天下午4時32分，駕駛聯結車，沿中清路七段由清水往大雅方向行駛，行經中清路七段與中航路口時，不明原因車輛往後倒退，先撞擊停放路邊的2輛自小客車，後又撞擊中央分隔島，造成中清路大塞車，所幸並無人員傷亡，肇事原因，正由警方調查釐清中。

警方調查，52歲的林姓男子，今天下午4時許駕駛聯結車，沿中清路七段由清水往大雅方向行駛，行經中清路七段與中航路口時，不明原因車輛往後倒退，聯結車先撞擊路邊停車的2輛自小客車，後又撞擊中央分隔島，造成中清路大塞車。

警方獲報前往協助處理，發現被林男聯結車擦撞的兩輛自小客車，分別是右後後車尾及前車頭碰損，及兩車都右側車身碰損等。林男經呼氣酒測值為0mg／L。警方指出，將調閱該路口的監視器釐清車禍肇事真正原因。

警方強調，事故現場由清泉所及沙鹿小隊交通疏導處理，於傍晚6時20分排除完畢，車道恢復通行，全案正由警方協助調查釐清事故原因中。