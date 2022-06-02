首次「台歐盟經貿對話會議」傍晚登場，由經濟部部長王美花與歐盟執委會貿易總署總署長Sabine Weyand對談。歐方關切半導體供應鏈韌性、離岸風電、動植物防檢，我方則有興趣投資與2050淨零轉型議題。最後達成數位經濟、貿易便捷化、供應鏈韌性等三大議題進一步合作。

過去台歐盟雙邊會議層級為雙方次長，這次提升到部長、總署長，顯示雙方擴大合作層面意願。 歐盟去年9月公布「歐盟印太合作戰略」時就指出，將與台灣尋求深度的貿易與投資關係，在半導體方面與我們合作。

本次會議，歐方主要關切半導體供應鏈韌性與合作、離岸風電產業關聯方案與動植物產品防疫檢疫(SPS)等議題；我方則就投資關係與合作與2050淨零轉型等議題與歐方進行討論。

雙方也就如何進一步在貿易、投資、研究及創新等戰略性議題交流，會後達成數項共識，歐方同意與我方在數位經濟、貿易便捷化、供應鏈韌性等議題上，指派小組進一步討論合作。

在半導體合作方面，去年疫情引發晶片短缺，我方就曾經盡力協助歐盟等盟友舒緩供應鏈問題，王美花強調，台灣將持續扮演全球半導體產業值得信賴的夥伴，並協助穩定供應鏈韌性。

離岸風電建設目前外商以歐商為主力，在台開發上過去多有反映遭遇不少困難，王美花說先前已多次密集召開會議，協助業者解決問題。有關SPS議題，我方敦請歐方儘速完成我國提出的加工加熱肉品、乳品及蛋品申請案，以利我國糕餅及肉類加工品可順利出口至歐盟市場，雙方同意由專家繼續討論彼此申請案進度與解決方案。

歐盟是台灣第5大貿易夥伴，2021年雙邊貿易額達687億美元，較2020年成長32.45％；在投資方面，歐盟為我國最大外資來源。自2016年迄今，我國對歐盟投資金額亦大幅成長，約計54.2億美元，占歷年總投資額66.8％。