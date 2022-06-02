端午節將至，卻有一名男網友在機車前置物箱內發現一顆不名粽子，讓他不知該如何是好，趕緊上網發文求助，不少網友建議將粽子丟掉，避免惹禍上身，「聽老一輩的說，被放粽子可能是要轉嫁不好的運氣給你，請小心」。

一名男網友昨（1日）在PTT八卦板以「被塞一顆粽子該怎麼辦」為題發文，並表示，準備騎車前發現，機車的前置物箱內除了原本就有的抹布外，竟多了一顆粽子，讓他十分傻眼，「我該怎麼辦啊？打開來又會出現什麼？」

對此，不少網友認為，莫名出現的粽子可能有不好的含意，紛紛建議丟掉比較好，「丟掉，粽子好像不能亂送」、「送粽等於送終，騎車小心」、「聽老一輩的說，被放粽子可能是要轉嫁不好的運氣給你，請小心」，另有人懷疑這與傳統除煞儀式「送肉粽」有關，「送肉粽，晚上有人叫你，千萬別回頭」。

不過也有網友開玩笑稱，「你的機車剛剛可能被借騎一下吧」、「暗戀你的人請你吃的，要吃光喔」、「恐怖喔，如果裡面有蝦米那更是無藥可救」、「裡面可能有塞紙條」、「吃完記得上來打心得」。

命理專家小孟老師曾分享端午節7大禁忌，其中提到當天若想送別人粽子，切記不要送整串的，因整串粽子是以繩子綁在一起，民間相傳容易形成「繩煞」，恐造成收到的人穢氣纏身，建議將繩子剪掉，分裝後再送出較好。

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