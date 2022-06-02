嘉義林管處在嘉義縣大埔鄉的建置的電網示範點周邊有黃頭鷺覓食活動，顯示電圍網並不會對野生動物造成傷害。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

為減少山區農地因鄰近台灣獼猴等野生動物的棲息環境而產生的農業損失，林務局嘉義林區管理處推動「友善野生動物危害防治輔導計畫」，透過輔導團隊協助嘉南地區農友架設電圍網防治獼猴危害農作，在大埔鄉的黃金果園設置電圍網示範點效果佳，提供在地農友電圍網觀摩。

嘉義林管處去年底於嘉義縣大埔鄉完成設置電圍網示範點，依照標準施作規格架設電牧器圍網，以高電壓低電流的電牧導線防治獼猴危害農作。嘉義林管處副處長李定忠說，示範點架設紅外線自動照相機監測野生動物活動情形，結果發現獼猴只在電圍網外圍林地活動，已能有效防止獼猴侵入農地危害農作。

李定忠指出，電圍網的架設方式安全且不會造成人與野生動物的傷害，是很友善防治方式，不會觸犯「野生動物保育法」的規定。在大埔鄉種植黃金果的農友陳厚忠表示，電圍網架設後獼猴危害農損明顯減少，能有效提升黃金果產量。

至於有農民反應猴子會自高處跳下電圍網，李定忠則說，架設電圍網時也要注意周邊環境，若有竹子等能讓獼猴攀爬之處，可能要移除或矮化，避免猴子從周邊跳入。

嘉義林管處表示，去年起可依據每筆申請的農地面積0.2至2公頃，按面積大小換算補助設置資材費，提升補助金額，110年度分別補助嘉義縣17件及台南市2件電圍網申請案完成架設。