今天是端午連假前一天，根據國道即時路況，截至晚間8時左右，國道大致順暢，僅國1林口-泰山轉接道、新竹-竹北、新竹-新竹系統車多壅塞，時速不到40公里。

端午連假前夕，國道路況大致正常，截至晚間8時左右，僅零星路段有車多壅塞的狀況。

國5部分，車流量目前也尚未湧現，雙向時速都能維持在60公里以上，不過交通部高速公路局預估晚間8時後仍會出現車潮，要到半夜才會紓解。（編輯：管中維）1110602