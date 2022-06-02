不滿被汪小菲說是子虛烏有的「最強狗仔」葛斯齊，原預計今（2日）晚間8點要再度直播，爆料汪小菲的後宮秘辛，不料晚間7點多「髮夾彎」突將直播預告影片下架，他向本報表示稍晚會有不同的方式向外界傳達，至於是什麼方式，他不願透露，晚間的8點直播是否照常舉行？他再次表示「我會用不同方式表達。」據知葛斯齊撤影片是因汪小菲不對他提告。

不過，葛斯齊稍早在臉書發文表示：「因為技術原因，導致直播延誤，我們換另一種方式呈現。 很抱歉讓大家久等。」

對此，汪小菲剛剛發出聲明：「針對近日所發生與本人汪小菲有關的紛擾事件，本人將不再做任何回應。本人希望讓一切與此事件相關的任何人、事與紛擾就此落幕，不再給家人和朋友帶來影響。本人在此也公開表示放棄追訴葛斯齊先生所有民、刑事之法律責任，特此聲明。」

大S（徐熙媛）的前夫汪小菲日前被爆出婚內出軌大陸女星張穎穎，網路上還流出兩人的對話記錄，疑似張穎穎的女子對著汪小菲喊出「你壞了我身體」，後來資深狗仔葛斯齊也在前幾天直播中，爆料提到張穎穎「曾用小生命換車子」，引發熱議。

此外，1日大陸網路出現一名自稱是張穎穎同學的網友，以微博帳號「素顏7252」PO文爆料她曾靠「流產」詐騙，指出張穎穎是在山東菏澤牡丹市出生，身份證改過年齡，先前在一處酒吧跳舞被一名中年有婦之夫相中，之後以一個月10萬人民幣（新台幣44萬元）包養張穎穎。而這次則是換成在汪小菲身上故技重施，忍不住感嘆：「利用流產這件事來換取兩套房與一輛豪車，不惜損害自己的身體，來謀取個人利益，是個狠角色。」

對此，張穎穎今也在微博上發出聲明表示：「目前，互聯網上以我同學身分發表的全部言論，均屬明目張膽地造謠污衊！部分人為了蠅頭小利，不惜惡意捏造事實！我現已委託律師團隊來向此造謠文章的編造者維權訴訟！」正面否認謠言。