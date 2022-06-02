基隆要塞司令部經2年修復，將在2022城市博覽會中正式對外開放。文化局結合歷史古蹟與科技運用，規畫一系列多媒體互動展，讓民眾享受沉浸式數位體驗，市長林右昌今日親自開箱宣布「要塞解嚴」，歡迎民眾前來體驗。

林右昌指出，大基隆歷史場景再現整合計畫從規畫到執行歷經6年時間，是台灣第一個以歷史文化為主軸核心思維，並由文化部門主責推動的都市再造策略與行動，展現基隆的文化治理高度。他提及，旭丘指揮所也預計6月底完工，希望修復完後的每一個文化資產，都帶著自身的歷史發展，留下具新時代意義且飽含生命力的文化能量。

文化局長陳靜萍指出，要塞司令部過去從未對一般民眾開放的，對基隆人及附近居民來說，是個神祕的地方；在日治時期這裡稱「基隆要塞指揮所」，始終戒備森嚴，配有重砲兵聯隊，直到國民政府來台後，改名「光復營區」，一直是北台灣最高軍事指揮中心，管轄範圍涵蓋基隆、澳底、金山、淡水、新竹、後龍等地區。

陳靜萍說，這次串連要塞司令官邸、眷舍及要塞司令部等，在城市博覽會期間以沙灣展區亮相，將有8大亮點，包括司令部古蹟主建物「基隆.zip」，用不同科技媒介回顧展望基隆歷史人文及古蹟風華；二樓「就從這裡開始」採藝術進駐創作形式，將邀請5位藝術家帶來原住民編織、光影藝術、AR互動與空間創作等現地作品。

另外，6月11及12日晚間，古蹟本體將幻化為藝術展場，舞鈴劇場結合中正國中民俗技藝班同學，將有夜間的《山海之光》精彩大戲，限時現地並結合古蹟地景與基隆藝文人才共同進行精彩創作。