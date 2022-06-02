大陸經濟在疫情封控措施持續衝擊下，第二季經濟成長極不樂觀，上海財經大學校長劉元春對此表示，第2季度經濟增長可能出現負增長，從而導致上半年平均增長速度在2%左右。下半如果推動經濟刺激方案持續追趕，下半年增速可望達8%，全年經濟增長可能在4.5%~5%之間。

據陸媒《中財網》報導，面對市場上普遍的悲觀情緒，劉元春在百度財經和北大國發院舉行的「經濟下行壓力加大，目前如何穩增長、提信心？」主題論壇表示，從過去Omicron、Delta病毒周期演變規律來看，疫情可能在6月份告一段落。第2季度經濟增長可能出現負增長，從而導致上半年平均增長速度在2%左右。下半年經濟刺激方案加持下，速可望達8%，全年經濟增長可能在4.5%~5%之間。

劉元春表示，6月份全面控制住疫情，就會迎來投資加速、消費急劇反彈的過程，有望讓經濟增長達到5%左右，那麼二季度的增長就會達到0.5%左右的水平。這樣今年上半年增長大概為3%，那麼要想實現全年5.5%的目標，下半年增速就要達到7%-8%。

基於同樣的計算方法，北大國發院院長、中國經濟研究中心主任姚洋卻指出，現在經濟壓力其實並不小，去年達到8%，這是因為前年基數低，今年想要在去年高基數的基礎上增長5%，來實現全年5.5%的目標，其實不太樂觀。

劉元春認為，只要在疫情防控取得階段性勝利，下半年整個經濟恢復一些正常，經濟快速步入復蘇狀態，應該是可期望的。原因很簡單，疫情所帶來的經濟衝擊，與金融危機、經濟危機所帶來的經濟衝擊不一樣。如果市場主體保持比較完好，家庭、企業、政府的資產負債表不發生根本性變異，我們發揮復工復產的舉國體系效應，應該會快速步入到正常軌道上。

不過，未來中國的經濟還面臨著巨大的風險與不確定性，根據劉元春的分析還有4點需要留意：

1.這一波疫情結束了，是不是還有新的疫情？特別是隨著病毒的演化，可能導致疫情防控的成本有所增加；

2.俄烏衝突是否會階段性休戰，抑或是進一步激化；

3.中美間的衝突是否會全面升級；

4.世界經濟會不會出現第2次觸底。