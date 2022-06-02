財務壓力逐漸顯現。保險局2日表示，12家有開賣防疫保單的產險公司，有10家已向董事會提報因應計畫，富邦產險及兆豐產險是6月才提董事會，而承保防疫險前六大公司中，有五家已在討論增資或訂定增資指標，有二家是以資本適足率（RBC）低於250％，就會啟動增資。

但保險局表示，因為理賠高峰會落在6到7月，上半年這些公司應來不及增資，會等半年報出爐及理賠金額更確定一些，才能更精準規劃增資金額。估計增資高峰期可能落在8到12月之間。

12家有推出防疫保單的產險公司，前六大是富邦產、國泰世紀產、新安東京海上產、明台產、中信產及兆豐產，其中有五家公司已討論增資或訂定增資相關指標，有一家則認為件數不多，6月仍不會影響財務指標，所以尚未擬定增資計畫。

另外六家公司則是泰安產、明台產、華南產、新光產、南山產及旺旺友聯產險，因承保件數都不大，理賠對財務影響亦不大，即應不需要增資。

據金管會先前公布的統計，到5月30日為止，12家產險公司承保的防疫保單已逾296.7萬件，6月初就會破300萬件，且還有近百萬張保單在陸續核保、消化中，因多家公司過去在官網、業務通路DM或投保問答集中，都有標示已投保其他家產險公司防疫險者，亦受理投保，保險局副局長張玉煇表示，若有承諾保戶者就要依約核保，若沒有相關承諾，就回歸各公司核保機制。

但目前看來，如和泰產、新安東京產、中信產都已表示，不會將已投保其他公司防疫險作為核保依據，即不會因複投保而拒保，兆豐產則是以生效日在2022年1月1日之後的防疫險才會列為重複投保的考量。

這樣仍在核保中的保單應會有大部分會納保，今年到5月30日防疫保單理賠金額已逾40億元，且光5月就賠近32億元，估計6月及7月理賠金額會更高，屆時就有公司會觸及增資的指標。