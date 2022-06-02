屏東縣議會台日友好議員聯盟與日台友好促進足立區議會議員連盟，2日透過視訊簽署合作備忘錄，雙方期許未來在文化、藝術、教育等領域，能相互協助推廣交流與合作，並盼疫情結束後進行實際訪問，強化兩城市間的情感。

屏東縣議會台日友好議員聯盟指出，近年屏東與日本交流頻繁，如2020年初全球疫情大爆發時，日本東京都確診人數急速攀升，導致醫療物資匱乏，當時屏東縣長潘孟安得知後立即伸出援手，指示縣府團隊募集醫療物資寄達當地。

聯盟表示，此舉雪中送炭令東京都足立區備受感動，也促成雙方議會間友誼的橋樑，並在日後收到溫暖的回饋，去年3月中國大陸禁止台灣鳳梨輸入，日台友好促進足立區議會議員連盟會長瀬沼剛隨即號召議員發起採購台灣鳳梨活動，見證堅定的台日情誼。

聯盟會長、縣議員李香蘭說，台日友好議員聯盟成立後，常與日本各城市議會交流，即使疫情來襲也不間斷，常常透過視訊聯繫感情，並相互分享當地觀光、文化及農業等，而今雙方簽署合作備忘錄，相信之後的互動會更加頻繁，也強化彼此的情誼。

瀬沼剛表示，在之前的視訊會議上，有提到希望能早日與屏東縣議會締結雙方友好交流協定，沒想到能在短短1個半月內達成，非常期待足立區與屏東縣日後的交流發展，更期盼疫情結束後能親自到訪屏東。

縣府表示，疫情雖讓全球發展停滯，但國際互助情誼更見珍貴，希望透過屏東的力量讓「世界好好」，也讓國際看見「屏東好好」。日本足立區位於東京都北部，轄內包含東京武道館、東京藝術中心等知名藝文場所，並以百年歷史的「足立煙火」著名。