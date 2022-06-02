廉晶雅在《Cleaning Up》中飾演每天為生計掙扎的單親媽「魚容美」。（LINE TV提供）

韓國影后廉晶雅暌睽違3年半回歸主演新劇《Cleaning Up》，從前作《天空之城》的貴婦轉換成養著2個女兒、每天為生計掙扎的單親媽「魚容美」，她在今（2日）線上記者會上說「我盡可能演出身邊會出現的人物的模樣，所以刻意沒有創造說話的語調，自然到演出時還會混淆是我還是容美。」

該劇翻拍自同名英劇，由《哲仁王后》導演尹成植與《Return》編劇崔景美聯手打造，除廉晶雅外，還有《Running Man》全昭旻與曾出演《女神降臨》、《偶然成為社長》的金才禾，3人在劇中飾演任職在證券公司的清潔工三劍客，在偶然聽到公司內線交易情報後，投入股市戰爭，為了全新人生而展開一段無法預測的挑戰故事，是齣緊張又刺激的喜劇。

導演透露一開始廉晶雅就是他的第一首選，直讚對方演技一流，「一開始在企劃階段就希望她來演，本以為她的拍攝行程會衝突，感謝她看了劇本後很滿意，真的是演譯出什麼叫做演技，讓角色活生生的呈現出來。」全昭旻也讚嘆前輩演技，「去片場感覺是去學習的」。廉晶雅反而謙虛讚美全昭旻和金才禾根本就是角色本人，「尤其金才禾明明年紀比我小，卻演出年紀比我大的角色，一度想說真的有辦法嗎？但她的演技讓我自然地直接對她喊出姐姐！」事實上兩人年紀相差8歲。

在《Running Man》與《第六感》2個綜藝節目都相當活躍的全昭旻，導演也透露選角原因，「我看過全昭旻所有的電視劇跟綜藝節目，她這次飾演的角色看起來很正常，但卻會在無人的角落發呆，有點不成熟，但卻很善良、天兵又可愛，想想誰的演技能夠消化這個角色呢？就想到了全昭旻。但她比我期待得表現更好，真的很可愛。」羅人友因為救火韓劇《月升之江》，且加入韓綜《兩天一夜》人氣直升，導演特別感謝，「看了角色之後，我覺得就是要找羅人友，他已經是主演級的人物了，還來我們這邊演配角，我曾經和他合作過，在這段時間他已經成長為大人物了，很謝謝他沒有忘記之前的緣分而來幫忙。」

由於整部戲圍繞在股市操作上，主持人也好奇演員們平常有沒有在玩股票。全昭旻也為戲投入股市，「我覺得玩股票必須要有閒，還要做很多功課，為了這齣戲我去開戶了，但我覺得股票跟我不太適合，應該要停損沒有停損，結果股價就直接破底了。」痛訴自己剛入市就當現成韭菜的慘烈經驗。羅人友也透露身邊有很多人在玩股票，還想說是不是也要投入，「但透過這次戲劇領悟到，股票雖然是每個人都能玩，但不是每個人都玩得起，感覺我以後應該不會玩股票。」廉晶雅也感同身受說： 「我也是這次才開了證券帳戶，但要做好多功課，所以打算放棄了」。

《Cleaning Up》自5日起，每周日、一在愛奇藝國際站、LINE TV、friDay影音、HamiVideo播出。