蔡政府6月起在六都設7個兒童疫苗接種站，盼讓國內幼童疫苗施打更順利。但國民黨晚間在臉書批評，樂見廣設疫苗接種站，但對蔡政府突如其來的兒童疫苗大型接種站政策，僅是挖東牆補西牆，造成其他縣市的施打混亂，徒釀亂象。

國民黨舉例，新制上路後，雲林縣原5600劑兒童疫苗只剩2300劑，嘉義市的6100劑BNT兒童疫苗「先不給」，原要撥配苗栗縣政府的4000劑疫苗剩1500劑，嘉義縣2000劑BNT兒童疫苗與南投縣3000劑兒童疫苗，都暫緩撥補、配發。

國民黨指出，蔡政府草率設立兒童疫苗大型接種站，與六都近乎毫無溝通，人口最多的雙北市政府「事先完全不知道」，台中市政府擔心的臨時抽單、施打混亂正逐漸發生，造成地方接種事務一團混亂。

國民黨也質疑，民進黨台中市長參選人蔡其昌聲稱爭取到大型接種站，不但凸顯民進黨為了選舉決策混亂，更顯示出蔡作為候選人，完全缺乏地方治理能力，忽略草率決策將造成惡果。