英國《天空新聞》（Sky News）1日報導，美軍網路司令部（CYBERCOM）司令仲宗根（Paul M. Nakasone）上將首次證實，該單位為支援烏克蘭應對俄羅斯入侵，正進行「攻勢性網路行動」。白宮稍後表示，此舉不會影響美國不直接介入俄烏戰爭的政策。

仲宗根告訴《天空新聞》，網路司令部已實施一系列措施，包括「攻勢性、守勢性行動與資訊作戰」等；雖然並未詳述相關細節，但仲宗根指出，與以虛假訊息為基礎的俄羅斯資訊戰相比，美國的手段是「戰略性地說出真相」。

仲宗根也表示，美國仍持續採取向盟友派遣支援團隊、協助其強化網路防護並藉此熟悉對手戰術和手段的「前進追捕」（Hunt Forward）概念，因為這不僅能加強盟友防禦能力，也讓美國在遭海外駭客攻擊前就先做好準備。

仲宗根強調，目前網路司令部採取的措施完全合法，是在五角大廈政策下推行，並獲得文人政府的完全監督。「路透社」（Reuters）則報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）稍後也宣布，任何針對俄羅斯的攻勢性網路行動，都不會違反美國目前不直接軍事介入俄烏戰爭的政策。為降低引發核戰的風險，美國與北約（NATO）至今仍堅定拒絕直接派兵參戰。

「有線電視新聞網」（CNN）報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）4月承認，美國正持續提供情報，以協助烏克蘭軍方於東部作戰，是官員首次承認美國於該區域戰事上扮演相當角色；在奧斯汀的言論被公開後，一名未具名的高階國防官員告訴CNN，美國持續為作戰中的烏軍提供各式資訊，部分情報「幾乎可說是即時性的」。