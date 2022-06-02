台北國際書展2日登場，法國在台協會在開幕式特別邀請法國女高音Anne Rodier（左）表演法國香頌及台語版望春風、台灣音樂家張士能（右）以琵琶伴奏，呈現台法文化交流融合，帶給書展開幕世界級饗宴。（季志翔攝）

台北國際書展2日登場，吸引不少民眾到場，享受翻閱紙本書籍閱讀的樂趣。（季志翔攝）

台北國際書展2日登場，吸引不少民眾到場，享受翻閱紙本書籍閱讀的樂趣。（季志翔攝）

台北國際書展2日登場，今年書展特別策畫「與烏克蘭同在」展館，用藝術創作，表達烏克蘭的恐懼、感受與痛苦。（季志翔攝）

台北國際書展2日登場，人氣頗旺的動漫書籍展場，外面年輕讀者大排長龍等候入場。（季志翔攝）

台北國際書展2日登場，參展的書商別出心裁的擺設木箱製作的讀書專屬空間以防疫。（季志翔攝）

台北國際書展2日登場，參展的書商用「字」的裝置藝術以招攬人氣。（季志翔攝）

台北國際書展2日登場，吸引不少民眾到場，享受翻閱紙本書籍閱讀的樂趣。（季志翔攝）

台北國際書展2日登場，吸引不少民眾到場，享受翻閱紙本書籍閱讀的樂趣。（季志翔攝）

台北國際書展2日登場，參展書商用雜誌精美設計封面製作而成的裝置藝術，吸引不少民眾的目光。（季志翔攝）

台北國際書展2日登場，參展書商用雜誌精美設計封面製作而成的裝置藝術，吸引不少民眾的目光。（季志翔攝）

睽違2年的台北國際書展2日登場，在疫情中仍有250場閱讀活動，且適逢書展30屆，也推出了特色主題規畫，希望展現蓄積兩年的能量。 不同於往年都在農曆年前後舉辦，今年書展首度移至6月份，並且推出十大主題館、十大特色的全新規劃，參與展國家有31國、國內外參展出版社有364家，匯聚來自世界各國的國際作家43位，加上本土作家及專業論壇等閱讀活動。

文化部表示，書展以最嚴謹的防疫措施，希望邀請民眾安心參觀購書，重溫書本與閱讀的美好。 4度成為主題國，法國主題國館今年邀請17位重量級作家，包括兩位曾獲法國龔固爾文學獎及諾貝爾文學獎得主，以及橫跨漫畫、插畫、電影、音樂創作的知名作家。2013年獲得龔固爾文學獎作品《天上再見》的皮耶．勒梅特，新作《殤鏡》由時報出版，書展期間將與觀眾線上見面。

另外，今年正值法國大文豪普魯斯特逝世100周年，「追憶．普魯斯特」特展將展出法國國家圖書館與私人收藏的普魯斯特手稿、影像等。 今年書展特別策畫「與烏克蘭同在」展館，其中「與烏克蘭同在」圖像創作展由Pictoric 插畫家俱樂部策畫，在戰火中烏克蘭插畫家使用藝術創作，表達烏克蘭的恐懼、感受與痛苦。美國作家則有以長篇小說《等待》榮獲1999美國「國家圖書獎」的作者哈金，2020獲得同樣殊榮的台裔美籍作家游朝凱連線。

台灣本地特色展則有「讀字便利店」、「社運柑仔店」及「閱讀藥房」為題，整合了獨立出版聯盟、NGO團體及獨立書店協會的「讀字公民書區」；「文學書區」集爾雅、洪範、九歌、文訊、聯合文學雜誌、印刻文學等人文雜誌及出版社，以策略結盟方式聯袂展出，其中聯合文學雜誌將以「瓶中信」概念，邀請觀眾在展場留下文字，復刻疫情年代漂流之感。