今天，在耀眼陽光下，大批人群聚集在倫敦市中心，參加為期4天的活動，紀念伊麗莎白二世女王登基70週年。一般預期，這也可能是女王公開參加的最後一場重大活動。

法新社報導，從清晨開始，就有源源不斷的人流，前往白金漢宮（Buckingham Palace）前的林蔭大道，許多人手拿國旗和野餐籃，現年96歲的女王今天將公開露面2次。

今天的「白金禧」（Platinum Jubilee）慶祝活動將依照往例，由倫敦市中心的皇家閱兵儀式揭開序幕，女王將首次從白金漢宮露台，接受1500名士兵敬禮致意。

接下來，女王將在露台上觀賞空軍空中分列式表演，其中還包括二戰時期經典機型。

晚間，女王將在溫莎城堡（Windsor Castle）參加點燈儀式，同時點亮英國與大英國協境內54個地區的超過3000座燈塔。

女王稍早透過聲明宣布：「感謝在英國和整個大英國協，參與慶祝白金禧的所有人，包括社群、家庭、鄰居和朋友。」

除了親眼見證閱兵式盛況，許多民眾也感覺到，一個時代似乎即將落幕。

65歲救護車服務人員法柯納（Gilbert Falconer）特別從蘇格蘭趕來參加活動，紀念女王的官方生日。

他告訴法新社：「我們知道這是一個特殊場合，因為這可能是我們最後一次在公共活動中見到女王陛下。」

另名活動參與者也說：「這是件大事，這是我們第一次看到在位時間這麼長的君主。」

自去年以來，由於站立和行動困難，加上2月時感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），女王不得不大幅減少公開露面。

今年，73歲王儲查爾斯王子（Prince Charles）及其71歲的胞妹安妮公主（Princess Anne），以及39歲的女王長孫威廉王子（Prince William）也將參加慶典。

白金漢宮證實，查爾斯的小兒子哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan）也從加州來到倫敦，並將與王室高階成員一起觀看閱兵。

女王62歲的次子安德魯王子（Prince Andrew）在美國被控性虐待的官司2月才剛和解，預料不會出席慶祝活動。

今天不僅是「白金禧」慶典開鑼，也是女王加冕69週年的日子。她於1952年2月6日登基，1953年6月2日加冕。

明天，倫敦聖保羅大教堂（St.Paul's Cathedral）將舉行感恩儀式，不確定女王是否會親自出席。4日王室成員將出席艾普森德比（Epsom Derby）賽馬活動，接著白金漢宮外將舉行演唱會，傳奇搖滾樂團「皇后合唱團」（Queen）、美國歌手艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）、黛安娜羅絲（Diana Ross ）都將出席獻聲。

女王預計5日最後一次在白金漢宮露台上公開現身。

路透社報導，官員預計當天英國將有超過1萬6000場街頭派對。在從格陵蘭到紐西蘭，共有80個國家或地區將舉行約600場「白金禧午餐會」。