澎湃新聞2日報導，負責中國共產黨對外工作的職能部門中共中央對外聯絡部（中聯部）近日迎來新任部長。查詢中聯部官網「部領導」一欄注意到，中央外事工作委員會辦公室副主任、機關黨委書記劉建超已於2022年5月任中聯部部長。

港媒上月底曾引述消息人士表示，時任中共中央外事工作委員會辦公室副主任劉建超，很可能將被擢升為大陸國務院新聞辦公室主任，顯非事實。

官方簡歷顯示，劉建超，男，漢族，1964年2月生，吉林德惠人，1986年8月參加工作，1984年10月加入中國共產黨，大學學歷，文學學士。

劉建超畢業於北京外國語學院英語系英語專業，1986年在外交部參加工作，同年赴英國牛津大學國際關係專業進修。

劉建超曾長期在大陸外交系統工作：1987年至2006年，先後在外交部翻譯室、新聞司、機關黨委，駐英國使館，外交部新聞司工作，其間於2000年至2001年赴遼寧省興城市掛職；2006年至2013年，歷任外交部新聞司司長、駐菲律賓大使、駐印尼大使；2013年11月任外交部部長助理、黨委委員。

2015年8月，劉建超轉入紀檢監察系統工作，任國家預防腐敗局副局長（專職，副部長級）、中央紀委國際合作局局長。2017年4月，劉建超調任浙江省委常委、省紀委書記，同年7月任浙江省委常委、省紀委書記、省監察委員會主任。

2018年3月，劉建超獲任中央外事工作委員會辦公室副主任，同年5月任中央外事工作委員會辦公室副主任、機關黨委書記，直至此次履新。

中聯部部長一職此前由出生於1955年4月的宋濤擔任。

2015年11月，時任中央外辦常務副主任的宋濤接替王家瑞，出任中聯部部長。

據中聯部官網介紹，1951年成立以來，中聯部在中共中央直接領導下，圍繞不同時期中共中心任務開展對外交往，工作領域不斷拓展，工作內涵不斷深化，為中共自身建設、改革開放和國家總體外交作出了積極貢獻。