中和兩歲男童「恩恩」確診身亡引關注，「恩恩」父親林姓男子在媒體上要求1922及新北市府提供2機關與相關單位的通聯紀錄，「消失的81分鐘發生什麼事情？」向政府討真相，新北市府面對外界輿論，市府衛生局及消防局成受莫大壓力，有男子在「新北市公務人員協會」臉書貼出長文表示，「遵守規定成代罪羔羊」。

【接獲新北119同仁心聲、文長慎入，謹透過本會FB社團全文轉貼如下】

恩恩爸爸你的喪子之痛我們感同身受，但我們119真的盡力了。

面對疫情的衝擊，當下時空背景是還是清零的政策、對於疫情的控制避免擴散、染疫者的匡列和醫療量能的保全都是那當下的緊縮措施，我們119是防疫抗疫的執行者，無不依循指引兢兢業業的做事，確保民眾的安全。

恩恩事件的發生當下，我們依照當時確診者送醫的規定，主動聯繫衛生單位儘速指派指定醫院後送外，更直接幫忙聯繫了就近醫院是否可以收治，但當時的回覆還是要循系統流程才能送醫。

我們能了解醫院的難處，因為院端如未能做好準備，護理人員不幸被染疫後可能造成的急診量能的停擺。

在勤務中心裡面對民眾每天超過幾百通蜂擁而至的報案和諮詢電話，我們不會放棄任何個案，也持續追蹤到結案為止，日子雖然累、壓力雖然大，我們堅信大家需要119，我們必須努力堅持下去。

當這件案件發生後，相關的輿論走向卻讓我們灰心，遵守規定的我們卻成了代罪羔羊，似乎變成了整個制度下的犧牲者。

喪子之痛我們絕對感同身受，因為我們也是為人父母。所以當恩恩爸爸想要對於這個案件的了解，需要調取相關資料時，我們也在勤餘時間整理了完整的內容，希望幫助你了解我們做的一切。

但我們百思不解的事，為何媒體為何一直要長官們公布錄音內容，我們願意提供給恩恩爸爸聽，更希望當面能說明來龍去脈，更甚者交由司法機關來做公平的審視？可是爲何外界就是要求公布公布，在這個鄉民正義的時間點，有理性討論的空間嗎？我們希望長官不要公布錄音內容，因為裡面有我們的聲音我們的名字，如果單純真想了解真相過程，難道逐字稿和現場聆聽還不夠嗎？還是別有居心的人想藉由策動公布來公審？你們知道鄉民正義會殺人嗎？

相信在疫情最艱難的時刻，不管民眾還是第一線所有的防疫人員，大家都努力遵守著規定，希望疫情早日平息，回到正常的生活，對於小朋友的離開我們深感難過與不捨，也能感受父母的煎熬與痛苦，身為119的一份子，每個人不同的防疫任務職責上都是盡忠職守，不敢懈怠，119對於每個急需送醫的民眾也不會拒絕，只是憾事仍然發生了。當然政府後續也針對兒童急重症更加了解了，相關指引也改變了，地方隨著配合做了調整，就是希望避免再有類似案件的發生。

我們只想告訴外界不要再用倒果為因的邏輯，時空環境不同的對比來衝擊了第一線防疫同仁的士氣，更要SOP的防疫執行者扛起所有責任，當我們垮了、熱情沒了難道是大家的希望嗎？

新北消防局同仁在臉書社團轉貼訊息表示「遵守規定的我們卻成了代罪羔羊」。（報系資料照）

貼文一出，網友紛紛留言打氣「新北消防弟兄，都很想救人，辛苦了」、「119真的辛苦了」、「119的兄弟姐妹們加油，要堅持下去啊」、「辛苦了，守護新北市的消防兄弟」、「相信119到整個事件每個人都盡了他們最大的力量」、「119 辛苦第1線防疫人員，大家一起加油」、「中心加油」。