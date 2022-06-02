明天就是端午節，不少家庭都已備好粽子過節。營養師指出，一顆粽子的熱量大約介於100多到500多之間，又以北部粽熱量最高，210克就有518大卡。若要安心過端午，一天的攝取量不宜超過2顆，可搭配蔬菜，增加膳食纖維的攝取，也別忘了配合運動，讓熱量有進有出。

北部粽的特色是熟米熟餡，並加以蒸熟，先炒後蒸。製作方式是將紅蔥頭、鹽、醬油與生糯米拌炒至九分熟，再包入其他炒過的餡料（蝦米、香菇、豬肉、蛋黃），並且使用褐色桂竹葉包裹，接著蒸煮到完全熟透。其糯米較南部粽粒粒分明，且顏色較深，口感較為鹹香濃郁，中型大小（210克）熱量約518大卡。

南部粽最大特色在於半生米，以水煮作為烹調方式，先將生糯米泡過水，並與醬油和其他調味料拌炒至半熟，接著以孟宗竹葉包入處裡好的糯米、花生、香菇、鹹蛋黃及豬肉等餡料，再以水煮的方式煮至熟透。與北部粽相比較不油膩，口感軟Q，口味較清淡。一般會搭配醬油膏或是花生粉食用，中型大小（210克）不含外加花生粉，熱量約477大卡。

鹼粽則是將糯米先泡水，瀝乾後拌入專用鹼水，並包成粽子，再用滾水煮熟。冰涼過後淋上果糖、蜂蜜或沾上砂糖，甜甜好入口。不過一旦淋上果糖、蜂蜜或砂糖，則必須留意糖分攝取過高。小型大小（100克）不添加果糖、蜂蜜及砂糖熱量約133大卡，若再加上10克果糖蜂蜜，熱量會再增加約40大卡。

客家粿粽特色為生米磨成米漿，脫水後做成粿皮並包餡，餡料常見香菇、豬肉、蝦米與蘿蔔乾等，最後外皮抹點油，包上粽葉再去蒸煮，口感吃起來較彈牙，小型大小（80克）熱量約172大卡。

豆沙粽則是以炒過的紅豆沙做為內餡，再包入泡過水的生糯米中。紅豆沙經過烹調，甜度適中、香氣迷人，小型大小(120克)約396大卡。

FiTLO營養師何埻安說，粽子通常是以糯米為主體，屬於支鏈澱粉，相較一般白米（直鏈澱粉）不好消化，且易脹氣、腸胃不舒服。若要避免脹氣，應細嚼慢嚥，也不要一次吃過量，一天1～2顆剛剛好，減少腸胃負擔。另也別一邊吃粽子一邊說話或搭配湯湯水水，除容易吸到空氣，也影響消化。

若想均衡過端午，FiTLO營養師廖婉如則提醒，吃粽子時不妨搭配蔬菜一起食用，增加膳食纖維的攝取，也能提升飽足感。一天的份量1～2顆剛剛好，下一餐可以減少澱粉攝取，提升整體蔬菜量，搭配優良蛋白質如雞蛋、魚類、豆腐等。

廖婉如表示，若擔心粽子熱量或油脂太高，搭配的蔬菜、蛋白質可以調整烹調方式，如清蒸、清炒、川燙等，醬料也要適量沾取，且要記得提升日常活動量，熱量才能有進有出。