「龍貓」胡瓏貿幾乎提前預約T1聯盟史上首位總冠軍賽MVP位置！前役投進準絕殺三分球的胡瓏貿，2日在總冠軍賽G2火力全開，轟下全場最高38分，帶領高雄全家海神112比82輕取台中葳格太陽，搶先取得2勝0敗聽牌，最快能在4日作客台體大體育館的G3封王。

延續前役投進準絕殺三分球的火燙手感，胡瓏貿今天首節表現就很出色，不僅攻下海神所得前7分，更帶起海神10比2開局，隨後海神也把場上比分變成31比11，打完首節，海神33比15領先，胡瓏貿光在首節投10中6、包辦13分。

次節才打沒多久，桑尼疑似遭到胡瓏貿從後方頂到大腿後側倒地，只能退場接受治療，幸好他很快就回到場上，跟塔克、蘇奕晉等人攜手追分，卻始終無法縮小差距到個位數，上半場結束，海神仍以59比44領先，胡瓏貿半場就摘23分。

海神第三節火力仍然猛烈，不僅胡瓏貿持續搶分，林任鴻、布銳克曼等人也在三分外線開火，海神一度取得87比62大幅領先，前3節結束，海神89比66領先，胡瓏貿累積得分來到33分，已經比他在例行賽單場最高得分(29分)還要高了。

記取G1末節前半段當機遭到太陽追上甚至超前的教訓，今天末節一開始換成替補射手吳曉謹跟胡瓏貿聯手，幫助海神轉眼取得104比72的誇張領先，比賽時間還剩5分03秒，可是雙方開始換上板凳球員磨練，畢竟場上勝負早已底定。