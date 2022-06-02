明（3日）端午節各地多為多雲到晴的天氣型態，感受上較悶熱，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，端午連假期間，深夜清晨中南部地區容易有局部短暫陣雨，午後大台北、東半部平地及山須留意局部瞬間大雨。下周一（6日）起梅雨鋒面靠近，各地天氣轉不穩定，預估該鋒面將在台灣附近停留至少4到5天。

中央氣象局表示，明天各地多為多雲到晴的天氣型態，不過西南風帶來的水氣稍增多，清晨至上午中南部地區會有零星短暫陣雨或雷雨，午後東北部、東部、大台北地區及其他山區則有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率，須留意短延時強降雨。

溫度方面，明天夜晚清晨各地低溫落在24到26度，白天各地高溫約32至34度，局部地區有機會再高一些，感受上較悶熱，中午前後紫外線偏強，在戶外活動應多補充水分並做好防曬。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文提醒，周六、下周日（4日、5日）西南風逐漸增強，水氣隨之增加，迎風面的中南部地區要留意局部短暫陣雨或雷雨，尤其深夜到隔天上午前的降雨機會最大。另外中午過後到傍晚前是熱對流發展的高峰期，除了山區，對流發展可能往大台北、東半部平地擴散，容易出現局部瞬間大雨的情況。

下周一起梅雨鋒面第三度影響台灣，預估梅雨鋒面南下後可能在台灣附近停留至少4到5天，各地天氣轉不穩定，出現陣雨或雷雨的機會高，加上西南風帶來的水氣，容易有中小尺度對流胞發展，使西半部、東北部地區容易有短時強降雨發生機率。

不過這種中小尺度對流胞系統雖發展速度快，但維持的時間較短，另外因為下雨關係，溫度不會像端午連假期間這麼炎熱，整體溫度下降，感受上相對舒適一些。