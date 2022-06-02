富邦悍將先發投手威迪茲在7局上1出局後，主審裁判林金達突然上前檢查威迪茲的手套，最後認定他有使用「外部物質」，依規定將他驅逐出場，富邦換上歐書誠中繼，依照棒球規則3.01及6.02（c），威迪茲將被處以禁賽10場處分。

威迪茲在第2局因2次暴投、3支安打失掉2分，控球並不理想，在7局上解決張祐銘後，主審林金達突然走上前檢查威迪茲的手套，之後召集壘審一同檢查，最後將他驅逐出場。

林金達隨後用麥克風向現場所有人說明，他說：「各位球迷大家好，我是這場比賽主審林金達，剛剛富邦悍將威迪茲有使用禁止事項，就是手套裡有不應該的東西，所以被我驅逐出場。」

聯盟回應，龍隊總教練葉君璋在6局攻守交換時向主審反應，主審在7局上1出局時上前檢查。依照棒球規則6.02（c）及3.01的罰則，「裁判員得令違反規定之球員歸還該球，並將其驅逐離場 。此外，違規者並自動禁賽10場比賽。關於投手污損球之規定參照 6.02（c）（2）〜（6）。」