日前舉行動土典禮的「雙橡園2925」，34樓超高樓層建案，未來將成新地標建築。（雙橡園提供／盧金足台中傳真）

台中市14期重劃區具備低密度、高綠覆的開發條件，加上學區及北屯機能加持，房市一線戰區，西南側「仁平段」坐擁萬坪水湳生態公園，緊鄰中央公園特區，吸引雙橡園開發、國泰、惠宇等品牌建商插旗，「雙橡園2925」日前舉行動土典禮，該案34樓超高樓層建案，未來將成新地標建築。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，為人力、原物料大漲，為總價考量，市場上建商蓋鋼骨大樓的意願明顯降減，以14期為例，目前僅有「雙橡園2925」採用鋼骨結構，結合鋼構的韌性及鋼筋混凝土的鋼性，營造時間更是多二年，施工也較為複雜，打造全區唯一獨棟鋼骨大樓設計。

黃盟翔指出，「雙橡園2925」軟硬體的細節規畫大幅增加建築成本，而雙橡園卻不惜成本也要納入規畫，無論基地位置、面積與產品規畫成為區域亮點。

「雙橡園2925」為雙橡園開發首次跨足北台中，慎選仁平段「水湳生態公園」第一排且廣達2925坪基地，擁有2500坪私有莊園，將綠意空間保留給住戶，「雙橡園3.0私宅」強調國際酒店式服務型態，提供自建物業、一日六餐、知名主廚團隊進駐、頂級桌宴、禮賓接駁等高規格服務。

北台中除14期之外，具備大型建設題材加持的「中央公園特區」特色條件，包括由鉅、豐邑、總太等建商積極搶進，雙橡園接下來也將在中央公園特區推出該區最大基地新案，基地面積逾4117坪，受市場矚目。