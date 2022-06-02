女星壯壯（沈立心）外型甜美身材火辣，是不少人心目中的女神，她從《國光幫幫忙》出道後，擔任過中職啦啦隊中信兄弟Passion Sisters隊長，目前則是樂天桃猿Rakuten Girls團長。壯壯日前曬泳裝背殺照辣露超狂屁股蛋，今(2日)她上《小明星大跟班》再秀蜜桃臀，電到憲哥流鼻血。

壯壯日前PO出身穿泳裝的辣照，渾圓犯規蜜桃翹臀搶盡眾人目光，不過卻有網友發文稱「不合理的屁股」，引發熱議；對此，她坦言從小就被嘲笑是「大咖稱、肥屁股」，直到這幾年大家開始注重健身，讓翹臀成為流行趨勢，才從霸凌的世界活過來，笑說：「終於我不是怪胎了！」

壯壯今(2日)上《小明星大跟班》「女明星泳裝交換大賞」再秀蜜桃臀，寫道：「節目比基尼挑戰解鎖，獻給小明星大跟班啦～節目上了之後才發現，當天太害羞根本沒有拍照，只有經紀人的側拍照可以分享給大家」；她這次通告準備了粉、黑兩色泳裝，把身旁主持人吳宗憲辣得快噴鼻血，Sandy吳姍儒看了也露出「這不科學」的讚嘆表情。

壯壯「節目比基尼」挑戰解鎖，再曬蜜桃臀辣到憲哥快噴鼻血。（圖／取自壯壯IG）

壯壯對兩套火辣泳裝呈現感到害羞兼滿意：「你/妳喜歡哪一個風格呢？粉色蜜桃、黑色無敵，還是小朋友才做選擇我兩個都要」；粉絲大讚：「哇噻 超猛」、「辣瘋 美翻天！」、「這個屁股太扯了啦」、「節目這尺度可以嗎？」、「哇哇哇」、「太香了吧」、「真的桃粗絕命正」，3小時破萬人點讚。