台南市未來一周將迎來疫情高峰，今天新增6144起本土病例，台南市議會今天也傳出民進黨李宗翰、鄭佳欣確診，2人也於臉書向鄉親告假，證實確診的消息，台南市議會累計至目前已有6名議員確診。
台南市議會本周起進行市政總質詢，今天有4名議員請假，包括蔡秋蘭、李宗翰、鄭佳欣和張世賢，除了張世賢，其他3人都確診，張世賢則是因為曾與確診者接觸，自我隔離7天。
鄭佳欣今天也在臉書po文表示，「今天早上快篩，我確診了，身體不適症狀輕微！對於這兩天和她接觸過的好朋友們真的非常抱歉。」她說，因為要居家照護，行程及會議將委由助理代表出席，服務處也會照常服務。
李宗翰也在今天於臉書公告，「要跟各位鄉親請7天假了」。他說，因有親友確診，前天快篩陰性，昨晚快篩陽性，目前只有喉嚨有點痛、肌肉酸痛，今早已安排視訊看診，目前服務處人員快篩均為陰性。
台南市議會之前已有民進黨議員周麗津、唐碧娥、蔡秋蘭、國民黨議員李中岑確診，其中，蔡秋蘭5月30日確診，因為正值市議會總質詢，她緊急通知議會更改總質詢時間，將延至6月22日最後一天，其餘3人均已解隔離，目前56名議員中，累計6人確診。
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