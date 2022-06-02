資深狗仔葛斯齊近期因槓上汪小菲，爆出汪小菲還沒和女星大S離婚，身邊桃花不斷，更開直播公開親密照引軒然大波，他也成為熱門話題人物；日前葛斯齊在節目上透露，某次差點拍到范瑋琪被攙扶的畫面，卻因為知名製作人邱瓈寬警告不敢拍，但事後卻意外獲得邱瓈寬電話。

葛斯齊除了自己開直播爆料，也被各大談話性節目爭相邀請當來賓，日前於節目《新聞挖挖哇！》中提到，有一次在某個場合遇到黑人陳建州，在外頭來回查看，也發現現場有兩家狗仔跟拍；葛斯齊和其他同行確實都準備好相機，要拍陳建州和范瑋琪。

葛斯齊透露入行多年，只怕「寬姐」邱瓈寬。(圖/ 取自中時資料庫)

不過，知名製作人「寬姐」邱瓈寬也在現場，她挺身而出，對著狗仔們警告，「等一下有人出來都不能拿相機」；葛斯齊說自己入行多年，命令他不准拍他就不敢拍的，整個演藝圈只有邱瓈寬一人做得到。他描述當天後續，陳建州把車子開到門口，范瑋琪被用外套披著攙扶出來，但這些全因為寬姐一句話，只能留在他的記憶裡。

而驚喜的是，事後邱瓈寬看著狗仔們，直言「哪一家的？夠意思！手機拿出來，抄下我號碼」；但葛斯齊說縱使拿到寬姐電話，至今都還是不敢撥出去。